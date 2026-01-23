Нацбанк встановив вартість валюти на вихідні. Як змінюється роль євро

Національний банк на 26 січня трохи знизив офіційний курс долара до 43,14 гривень, а курс євро підняв - до 50,65 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Які курси встановив НБУ
Як змінився готівковий ринок
Чи зростає роль євро
Офіційний курс долара на 26 січня становив 43,1391 гривень, що на 3 копійки нижче значення 20 січня.
Курс євро на 26 січня встановлено на рівні 50,65 гривень (+0,13 гривень до попереднього дня).
На 16:20 середній курс купівлі долара в касах банків і обмінних пунктах становив 42,90-43,45 гривень відповідно. Ці значення на 1-2 копійки більші порівняно з курсами, які встановилися на ринку ввечері 22 січня.
Середня вартість євро на готівковому ринку становила 50,33-50,99 гривень (купівля-продаж). Ці курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 11 копійок.
Історично долар США завжди займав левову частку в кошику резервів більшості країн, але останнім часом курс долара став доволі турбулентним і зросло значення євро як більш стабільної валюти. Це призвело до зростання інтересу до європейської валюти як резервної.
"Ми дійсно спостерігаємо зростання "інтересу" до євро як більш передбачуваної валюти в кошику резервів. Що стосується формування заощаджень, то дійсно євро стає все більш привабливим, хоча б у короткостроковій перспективі", - зазначив провідний експерт департаменту глобальних ринків АТ "ОТП БАНК" Євген Міюц у коментарі РБК-Україна.
Нагадаємо, на 23 січня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,17 гривень (-0,01 гривень до попереднього дня) і курс євро на рівні 50,52 гривень (-0,15 гривень).
За період 1-21 січня курси купівлі-продажу долара в обмінниках і касах банків знизилися на 3-8 копійок - до 42,92-43,47 гривень. Водночас вартість євро на готівковому ринку зросла на 86-91 копійку - до 50,30-50,96 гривень.