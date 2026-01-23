Официальный курс евро снова вырос. Какова роль этой валюты для накоплений

Курс валют: главное

НБУ снова поднял курс евро

Курсы на наличном рынке также выросли

Роль евро растет на фоне доллара

Официальный курс доллара на 26 января составил 43,1391 гривен, что на 3 копейки ниже значения 20 января.

Курс евро на 26 января установлен на уровне 50,65 гривен (+0,13 гривен к предыдущему дню).

Наличный рынок

На 16:20 средний курс покупки доллара в кассах банков и обменных пунктах составил 42,90-43,45 гривен соответственно. Эти значения на 1-2 копейки больше по сравнению с курсами, которые установились на рынке вечером 22 января.

Средняя стоимость евро на наличном рынке составляла 50,33-50,99 гривен (купля-продажа). Эти курсы увеличились по сравнению с предыдущим днем на 11 копеек.

Растущая роль евро

Исторически доллар США всегда занимал львиную долю в корзине резервов большинства стран, но в последнее время курс доллара стал довольно турбулентным и возросло значение евро как более стабильной валюты. Это привело к росту интереса к европейской валюте как резервной.

"Мы действительно наблюдаем рост "интереса" к евро как более предсказуемой валюте в корзине резервов. Что касается формирования сбережений, то действительно евро становится все более привлекательным, хотя бы в краткосрочной перспективе", - отметил ведущий эксперт департамента глобальных рынков АО "ОТП БАНК" Евгений Миюц в комментарии РБК-Украина.