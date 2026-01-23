Официальный курс евро снова вырос. Какова роль этой валюты для накоплений

Национальный банк на 26 января немного снизил официальный курс доллара до 43,14 гривен, а курс евро поднял - до 50,65 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
НБУ снова поднял курс евро
Курсы на наличном рынке также выросли
Роль евро растет на фоне доллара
Официальный курс доллара на 26 января составил 43,1391 гривен, что на 3 копейки ниже значения 20 января.
Курс евро на 26 января установлен на уровне 50,65 гривен (+0,13 гривен к предыдущему дню).
На 16:20 средний курс покупки доллара в кассах банков и обменных пунктах составил 42,90-43,45 гривен соответственно. Эти значения на 1-2 копейки больше по сравнению с курсами, которые установились на рынке вечером 22 января.
Средняя стоимость евро на наличном рынке составляла 50,33-50,99 гривен (купля-продажа). Эти курсы увеличились по сравнению с предыдущим днем на 11 копеек.
Исторически доллар США всегда занимал львиную долю в корзине резервов большинства стран, но в последнее время курс доллара стал довольно турбулентным и возросло значение евро как более стабильной валюты. Это привело к росту интереса к европейской валюте как резервной.
"Мы действительно наблюдаем рост "интереса" к евро как более предсказуемой валюте в корзине резервов. Что касается формирования сбережений, то действительно евро становится все более привлекательным, хотя бы в краткосрочной перспективе", - отметил ведущий эксперт департамента глобальных рынков АО "ОТП БАНК" Евгений Миюц в комментарии РБК-Украина.
Напомним, на 23 января НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,17 гривен (-0,01 гривен к предыдущему дню) и курс евро на уровне 50,52 гривен (-0,15 гривен).
За период 1-21 января курсы купли-продажи доллара в обменниках и кассах банков снизились на 3-8 копеек - до 42,92-43,47 гривен. В то же время стоимость евро на наличном рынке выросла на 86-91 копейку - до 50,30-50,96 гривен.