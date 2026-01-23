RU

Официальный курс евро снова вырос. Какова роль этой валюты для накоплений

Фото: Официальный курс доллара составляет 43,14 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк на 26 января немного снизил официальный курс доллара до 43,14 гривен, а курс евро поднял - до 50,65 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • НБУ снова поднял курс евро

  • Курсы на наличном рынке также выросли

  • Роль евро растет на фоне доллара

Официальный курс доллара на 26 января составил 43,1391 гривен, что на 3 копейки ниже значения 20 января.

Курс евро на 26 января установлен на уровне 50,65 гривен (+0,13 гривен к предыдущему дню).

Наличный рынок

На 16:20 средний курс покупки доллара в кассах банков и обменных пунктах составил 42,90-43,45 гривен соответственно. Эти значения на 1-2 копейки больше по сравнению с курсами, которые установились на рынке вечером 22 января.

Средняя стоимость евро на наличном рынке составляла 50,33-50,99 гривен (купля-продажа). Эти курсы увеличились по сравнению с предыдущим днем на 11 копеек.

Растущая роль евро

Исторически доллар США всегда занимал львиную долю в корзине резервов большинства стран, но в последнее время курс доллара стал довольно турбулентным и возросло значение евро как более стабильной валюты. Это привело к росту интереса к европейской валюте как резервной.

"Мы действительно наблюдаем рост "интереса" к евро как более предсказуемой валюте в корзине резервов. Что касается формирования сбережений, то действительно евро становится все более привлекательным, хотя бы в краткосрочной перспективе", - отметил ведущий эксперт департамента глобальных рынков АО "ОТП БАНК" Евгений Миюц в комментарии РБК-Украина.

Напомним, на 23 января НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,17 гривен (-0,01 гривен к предыдущему дню) и курс евро на уровне 50,52 гривен (-0,15 гривен).

За период 1-21 января курсы купли-продажи доллара в обменниках и кассах банков снизились на 3-8 копеек - до 42,92-43,47 гривен. В то же время стоимость евро на наличном рынке выросла на 86-91 копейку - до 50,30-50,96 гривен.

