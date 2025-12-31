ua en ru
Нацбанк установил курс злотого на уровне 11,80 гривен

Украина, Среда 31 декабря 2025 17:15
Нацбанк установил курс злотого на уровне 11,80 гривен Фото: Курс злотого составляет 11,80 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс польского злотого к гривне на 1 января 11,80 гривен, что на 1 копейку выше курса 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 1 января 2026 года установлен на таком уровне: 11,8015 гривен за 1 злотый (+0,01 гривен по сравнению с предыдущим днем).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,58 гривны или на 15%.

Нацбанк установил курс злотого на уровне 11,80 гривенbank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,41 гривен и продают по 11,87 гривен. Эти курсы почти не изменились по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 8-12 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) они увеличились на 1,37-1,81 гривни.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 3 копейки. Официальный курс на 1 января 2026 года установлен на таком уровне: 42,3532 гривен за 1 доллар (-0,03 грн).

Официальный курс евро вырос до 49,7947 гривен за 1 евро (-0,06 грн).

На межбанке курс доллара в результате торгов 30 декабря вырос на 5-9 копеек – до 42,33-42,40 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,80-49,87 гривен (почти без изменений по сравнению с предыдущим днем).

Напомним, что официальный курс злотого на 31 декабря был определен на уровне 11,79 гривен, что на 5 копеек выше курса предыдущего дня.

