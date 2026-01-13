Нацбанк встановив курс злотого нижче 12 гривень

Національний банк України (НБУ) знизив курс злотого від рекордного значення (12 гривень) та встановив його на 14 січня на рівні 11,95 гривень, що на 5 копійок нижче порівняно з 13 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Точний офіційний курс польського злотого на 14 січня 2026 року становить 11,9499 гривень за 1 злотий (-0,05 гривні порівняно з 13 січня).
На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 15 копійок.
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,63 гривень і продають по 12,09 гривень. Ці курси зросли на 1 копійку порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 30-34 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 22-23 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ знизив курс долара до гривні на 8 копійок. Офіційний курс на 14 січня 2026 року досяг 43,1762 гривень за 1 долар (-0,08 гривень). Офіційний курс євро на 14 січня становить 50,3219 гривень за 1 євро (-0,20 грн).
На міжбанку внаслідок торгів 12 січня курс долара перебував на рівні 43,28 - 43,31 гривні за долар (купівля-продаж), що на 13 копійок вище за закриття торгової сесії 9 січня. Курс євро на міжбанку становив 50,55-50,57 гривень (+32 копійки до попереднього дня).
Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 13 січня становив рекордне значення - 12 гривень, що на 10 копійок вище за курс 12 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).