Нацбанк установил курс злотого ниже 12 гривен

Точный официальный курс польского злотого на 14 января 2026 года составляет 11,9499 гривен за 1 злотый (-0,05 гривны по сравнению с 13 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 15 копеек.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,63 гривен и продают по 12,09 гривен. Эти курсы выросли на 1 копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 30-34 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 22-23 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.