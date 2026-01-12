ua en ru
Пн, 12 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Офіційний курс злотого вперше перевищив 12 гривень

Україна, Понеділок 12 січня 2026 18:15
UA EN RU
Офіційний курс злотого вперше перевищив 12 гривень Фото: Курс злотого становить 12 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знову підвищив офіційний курс злотого - до нового рекордного значення 12 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польського злотого на 13 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 12,0043 гривні за 1 злотий (-0,10 гривні порівняно з 12 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 20 копійок.

Офіційний курс злотого вперше перевищив 12 гривеньbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,62 гривень і продають по 12,08 гривень. Ці курси зросли на 5 копійок порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 29-33 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 21-22 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ підвищив курс долара до гривні на 18 копійок. Офіційний курс на 13 січня 2026 року досяг 43,2552 гривень за 1 долар (+0,18 гривень). Офіційний курс євро на 13 січня становить 50,5264 гривень за 1 євро (+0,38 грн).

На міжбанку внаслідок торгів 9 січня курс долара перебував на рівні 43,15 - 43,18 гривні за долар (купівля-продаж), що на 4 копійок вище за закриття торгової сесії 8 січня. Курс євро на міжбанку становив 50,23-50,25 гривень (-6 копійок до попереднього дня).

Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 12 січня становив 11,90 гривень, що на 2 копійки вище за курс 9 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют
Новини
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році