Офіційний курс злотого вперше перевищив 12 гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс польського злотого на 13 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 12,0043 гривні за 1 злотий (-0,10 гривні порівняно з 12 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 20 копійок.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,62 гривень і продають по 12,08 гривень. Ці курси зросли на 5 копійок порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 29-33 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 21-22 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.