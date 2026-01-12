Офіційний курс злотого вперше перевищив 12 гривень
Національний банк України (НБУ) знову підвищив офіційний курс злотого - до нового рекордного значення 12 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 13 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 12,0043 гривні за 1 злотий (-0,10 гривні порівняно з 12 січня).
На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 20 копійок.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,62 гривень і продають по 12,08 гривень. Ці курси зросли на 5 копійок порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 29-33 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 21-22 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ підвищив курс долара до гривні на 18 копійок. Офіційний курс на 13 січня 2026 року досяг 43,2552 гривень за 1 долар (+0,18 гривень). Офіційний курс євро на 13 січня становить 50,5264 гривень за 1 євро (+0,38 грн).
На міжбанку внаслідок торгів 9 січня курс долара перебував на рівні 43,15 - 43,18 гривні за долар (купівля-продаж), що на 4 копійок вище за закриття торгової сесії 8 січня. Курс євро на міжбанку становив 50,23-50,25 гривень (-6 копійок до попереднього дня).
Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 12 січня становив 11,90 гривень, що на 2 копійки вище за курс 9 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).