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Нацбанк возобновляет операции с ценными бумагами

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Воскресенье 07 августа 2022 16:20
Нацбанк возобновляет операции с ценными бумагами Фото: Нацбанк возобновляет операции с ценными бумагами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине возобновляют обращение государственных ценных бумаг. Это поможет отстроить украинскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В ведомстве отмечают, что возобновление операций с ценными бумагами позволит финансовым учреждениям определить их рыночную цену.

По информации НБУ, также вводится отсрочка на применение тарифов на депозитарные услуги по 22 декабря 2022 года.

"Этот шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках", - объяснили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) снимает почти все ограничения на проведение операций на рынках капитала и организованных товарных рынках, которые были введены в начале войны.

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