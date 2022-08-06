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В Украине снимут почти все ограничения на фондовом рынке, введенные с начала войны

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Украина, Суббота 06 августа 2022 14:56
В Украине снимут почти все ограничения на фондовом рынке, введенные с начала войны Фото: фондовый рынок Украины заработает в обычном режиме с 8 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) снимает почти все ограничения на проведение операций на рынках капитала и организованных товарных рынках, которые были введены 24 февраля 2022 года в связи с вооруженным нападением России на Украину и введением военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Как отмечается в сообщении, решение принято в поддержку действий правительства по восстановлению экономики и вступит в силу с 8 августа.

"В течение пяти месяцев войны рынки капитала и товарные рынки работали в ручном режиме. Регулятор внимательно отслеживал и анализировал результаты каждой разрешенной операции. При мирной жизни - это нонсенс, но война продиктовала свои условия. Благодаря индивидуальному подходу и умеренной позиции мы смогли побороть панические настроения, сохранить активы и не допустить дефолты по ряду ценных бумаг", - отметил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Глава комиссии добавил, что стоит помнить - война продолжается и деятельность на рынках капитала должна проводиться максимально взвешенно.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) остановила оборот всех ценных бумаг. Решение принято на внеочередном заседании 24 февраля. Остановка не касается операций необходимых для осуществления: Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики; Министерством финансов операций по обслуживанию государственного долга.

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