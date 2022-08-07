ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нацбанк відновлює операції з цінними паперами

Новость на русском →
Неділя 07 серпня 2022 16:20
Нацбанк відновлює операції з цінними паперами Фото: Нацбанк відновлює операції з цінними паперами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні відновлюють обіг державних цінних паперів. Це допоможе відбудувати українську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

У відомстві зазначають, що відновлення операцій з цінними паперами дозволить фінансовим установам визначити їх ринкову ціну.

За інформацією НБУ, також вводиться відстрочка на застосування тарифів на депозитарні послуги по 22 грудня 2022 року.

"Цей крок дозволить учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках", - пояснили у відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) знімає майже всі обмеження на проведення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені на початку війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Україна
NEWS
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз