Нацбанк випустить оновлені 200-гривневі банкноти: що зміниться і чи треба міняти "старі"

Оновлення грошей в Україні

Нагадаємо, паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003-2007 років поступово виводять з обігу - їх повністю замінять монетами.

Також із 1 жовтня 2025 року Національний банк України розпочав поетапне вилучення монет номіналом 10 копійок. У НБУ уточнили, що вони залишаються законним платіжним засобом, однак банки більше не видають їх під час готівкових операцій, а вилучені монети передають на утилізацію.

Карбування нових 10 копійок припинено через їхню низьку затребуваність у розрахунках