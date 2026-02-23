Нацбанк выпустит обновленные 200-гривневые банкноты: что изменится и надо ли менять "старые"

Что изменится

На оборотной стороне модифицированных банкнот в правой верхней части будет размещен патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

Все остальные элементы дизайна и защиты соответствуют банкнотам номиналом 200 гривен образца 2019 года.



Нужно ли менять старые банкноты

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца на новые.

Модифицированные 200-гривневые банкноты будут находиться в обращении вместе с банкнотами предыдущих лет изготовления.

Справочно

В августе 2024 года к 33-й годовщине независимости Украины Национальный банк начал выпуск модифицированных банкнот с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".

В обращение уже введены:

с 8 августа 2024 года - банкноты номиналом 500 и 1000 гривен;

с 23 августа 2024 года - банкноты номиналом 50 гривен;

с 21 августа 2025 года - банкноты номиналом 20 гривен.

О введении в обращение модифицированных банкнот номиналом 100 гривен сообщат дополнительно.