Нацбанк выпустит обновленные 200-гривневые банкноты: что изменится и надо ли менять "старые"

Национальный банк Украины выпустит обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они появятся в обращении с 25 февраля в рамках планового выпуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
На оборотной стороне модифицированных банкнот в правой верхней части будет размещен патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!".
Все остальные элементы дизайна и защиты соответствуют банкнотам номиналом 200 гривен образца 2019 года.
Гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца на новые.
Модифицированные 200-гривневые банкноты будут находиться в обращении вместе с банкнотами предыдущих лет изготовления.
В августе 2024 года к 33-й годовщине независимости Украины Национальный банк начал выпуск модифицированных банкнот с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".
В обращение уже введены:
О введении в обращение модифицированных банкнот номиналом 100 гривен сообщат дополнительно.
Напомним, бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов постепенно выводят из обращения - их полностью заменят монетами.
Также с 1 октября 2025 года Национальный банк Украины начал поэтапное изъятие монет номиналом 10 копеек. В НБУ уточнили, что они остаются законным платежным средством, однако банки больше не выдают их при наличных операциях, а изъятые монеты передают на утилизацию.
Чеканка новых 10 копеек прекращена из-за их низкой востребованности в расчетах