Нацбанк трохи знизив курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 6 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,7428 гривень за 1 злотий (-0,03 гривні порівняно з попереднім днем).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,52 гривні або на 15%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,36 гривень і продають по 11,77 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім робочим днем на 5-9 копійок. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси продажу зменшився на 2 копійки, а з 1 січня 2025 року (9,6-10,5 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 1,27-1,76 гривні.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.