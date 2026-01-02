Нацбанк підвищив курс злотого на 6 копійок
Національний банк України (НБУ) встановив курс польського злотого до гривні на 5 січня 11,77 гривень, що на 6 копійок вище за курс 2 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора
Офіційний курс польського злотого на 5 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,7709 гривень за 1 злотий (+0,06 гривень порівняно з попереднім днем).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,41 гривні або на 15%.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,41 гривень і продають по 11,86 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси купівлі-продажу зросли на 7-12 копійок, а з 1 січня 2025 року (9,6-10,5 гривень) вони збільшилися на 1,36-1,81 гривні.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ підвищив курс долара до гривні на 12 копійок. Офіційний курс на 5 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 42,2942 гривень за 1 долар (+0,12 грн).
Офіційний курс євро також підріс - до 49,5794 гривень за 1 євро (+0,03 грн).
На міжбанку курс долара в результаті торгів 1 січня знизився на 8 копійок - до 42,12-42,22 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 49,42-49,53 гривень (-0,08-0,09 порівняно з попереднім днем).
Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 2 січня було встановлено на рівні 11,71 гривень, що на 9 копійок нижче за курс попереднього дня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).