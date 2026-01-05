Нацбанк немного снизил курс злотого

Официальный курс польского злотого на 6 января 2026 года установлен на таком уровне: 11,7428 гривен за 1 злотый (-0,03 гривен по сравнению с предыдущим днем).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,52 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,36 гривен и продают по 11,77 гривен. Эти курсы снились по сравнению с предыдущим рабочим днем на 5-9 копеек. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы продажи уменьшился на 2 копейки, а с 1 января 2025 года (9,6-10,5 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 1,27-1,76 гривни.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.