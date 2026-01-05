Нацбанк немного снизил курс злотого
Национальный банк Украины (НБУ) установил курс польского злотого к гривне на 6 января 11,74 гривен, что на 3 копейки ниже курса 5 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс польского злотого на 6 января 2026 года установлен на таком уровне: 11,7428 гривен за 1 злотый (-0,03 гривен по сравнению с предыдущим днем).
В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,52 гривны или на 15%.
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,36 гривен и продают по 11,77 гривен. Эти курсы снились по сравнению с предыдущим рабочим днем на 5-9 копеек. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы продажи уменьшился на 2 копейки, а с 1 января 2025 года (9,6-10,5 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 1,27-1,76 гривни.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ повысил курс доллара к гривне на 13 копеек. Официальный курс на 6 января 2026 года установлен на таком уровне: 42,4208 гривен за 1 доллар (+0,13 грн).
Официальный курс евро снизился до 49,5136 гривен за 1 евро (-0,07 грн).
На межбанке курс доллара в результате торгов 2 января вырос на 7-13 копеек – до 42,25-42,29 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,56-49,59 гривен (+0,06 и +0,14 по сравнению с предыдущим днем).
Напомним, что официальный курс злотого на 5 января был установлен на уровне 11,77 гривен, что на 6 копеек выше курса предыдущего дня. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).