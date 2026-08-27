Нацбанк розпочав позапланові перевірки банків через заставу за Галущенка

Ймовірно, ця застава стосувалася ексміністра енергетики Германа Галущенка. На плівках у межах справи згадується ім’я Герман, а сам Галущенко є фігурантом провадження "Мідас". Саме за нього у червні цього року внесли 150 млн грн застави.

За версією НАБУ, до схеми також було залучене керівництво "Сенс Банку". На записах заступник голови ОП та екснардеп обговорюють спосіб внесення застави "за Германа", який не мав би викликати запитань у правоохоронців та органів фінансового моніторингу.