Нацбанк начал внеплановые проверки банков из-за залога за Галущенко

Вероятно, этот залог касался экс-министра энергетики Германа Галущенко. На пленках в рамках дела упоминается имя Герман, а сам Галущенко является фигурантом производства "Мидас". Именно за него в июне этого года внесли 150 млн грн залога.

По версии НАБУ, к схеме также было привлечено руководство "Сенс Банка". На записях заместитель главы ОП и экс-нардеп обсуждают способ внесения залога "за Германа", который не должен вызывать вопросов у правоохранителей и органов финансового мониторинга.