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Нацбанк начал внеплановые проверки банков из-за залога за Галущенко

21:14 27.08.2026 Чт
2 мин
Что выясняет финансовый регулятор?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Национальный банк Украины (flickr)

Национальный банк приступил к внеплановым проверкам банков, которые обслуживали клиентов, привлеченных к внесению залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НБУ.

Инспекцию регулятор начал 24 августа. В настоящее время Нацбанк выясняет, соблюдали ли учреждения требования финансового мониторинга при обслуживании лиц, перечислявших средства на счет Высшего антикоррупционного суда.

Основанием для проверок стали обнародованные материалы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Конкретные названия и количество банков регулятор пока не раскрывает.

Пленки по делу "Форест Гамп"

Напомним, недавно НАБУ и САП раскрыли детали спецоперации "Форест Гамп", направленной на разоблачение высокоуровневой коррупции. Антикоррупционные органы заявили о разоблачении группы лиц, организовавших легализацию средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, речь идет о 150 млн грн наличными. Через ряд счетов подконтрольных компаний эти средства пытались ввести в легальное обращение, чтобы уплатить залог за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".

Вероятно, этот залог касался экс-министра энергетики Германа Галущенко. На пленках в рамках дела упоминается имя Герман, а сам Галущенко является фигурантом производства "Мидас". Именно за него в июне этого года внесли 150 млн грн залога.

По версии НАБУ, к схеме также было привлечено руководство "Сенс Банка". На записях заместитель главы ОП и экс-нардеп обсуждают способ внесения залога "за Германа", который не должен вызывать вопросов у правоохранителей и органов финансового мониторинга.

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