Нацбанк с разрешения СНБО снял часть ограничений с подсанкционных компаний

В то же время, НБУ продлил применение санкций банками, небанковскими учреждениями, Укрпочтой и платежными организациями

В соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 21 июня 2018 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", Национальный банк Украины (НБУ) снял часть ограничительных мер с подсанкионных компаний. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, Национальный банк разрешил лицам, к которым применена санкция "предотвращение вывода капиталов за пределы Украины", выполнять свои обязательства перед украинскими контрагентами, а также осуществлять платежи в бюджет, выплату заработной платы и тому подобное.

В то же время, в соответствии с пунктом 4 решения совета , Национальный банк продлил механизм реализации примененных СНБО санкций банками, небанковскими учреждениями, национальным оператором почтовой связи, платежными организациями.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины № 73 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 № 654" от 3 июля 2018. Они вступают в силу с 4 июля 2018.

"Пунктом 4 решения СНБО от 21 июня 2018 Кабинета министров Украины со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), применяемых к лицам, предусмотренных пунктом 2 настоящего решения", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, ранее НБУ отменил регистрацию платежной системы TYME.

Причиной принятия решения стало получение Национальным банком Украины документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что составляет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.