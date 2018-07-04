Нацбанк з дозволу РНБО зняв частину обмежень з подсанкционных компаній

У той же час, НБУ продовжив застосування санкцій банками, небанківськими установами, Укрпоштою та платіжними організаціями

У відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 21 червня 2018 "Про застосування і внесення змін в персональні спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", Національний банк України (НБУ) зняв частину обмежувальних заходів з подсанкионных компаній. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляється, Національний банк дозволив особам, до яких застосована санкція "запобігання виведення капіталів за межі України", виконувати свої зобов'язання перед українськими контрагентами, а також здійснювати платежі в бюджет, виплату заробітної плати тощо.

У той же час, відповідно до пункту 4 рішення ради , Національний банк продовжив механізм реалізації застосованих РНБО санкцій банками, небанківськими установами, національним оператором поштового зв'язку, платіжними організаціями.

Зазначені зміни затверджені постановою правління Національного банку України № 73 "Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 1 жовтня 2015 № 654" від 3 липня 2018. Вони набувають чинності з 4 липня 2018.

"Пунктом 4 рішення РНБО від 21 червня 2018 Кабінету міністрів України зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що застосовуються до осіб, передбачених пунктом 2 цього рішення", - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, раніше НБУ скасував реєстрацію платіжної системи TYME.

за Причиною ухвалення рішення стало отримання Національним банком України документально підтвердженої інформації від Служби безпеки України про те, що міжнародна платіжна система TYME здійснює перекази коштів у співпраці з забороненої в Україні російською платіжною системою, що становить ризики виникнення загроз національній безпеці України