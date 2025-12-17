ua en ru
Нацбанк продовжує піднімати курс злотого

Україна, Середа 17 грудня 2025 16:15
UA EN RU
Нацбанк продовжує піднімати курс злотого Фото: Курс злотого зріс до 11,79 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) збільшив курс польського злотого до гривні на 18 грудня порівняно з 17 грудня на 2 копійки - до 11,79 гривні, що є новим рекордом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7885 гривень за 1 злотий (+0,02 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,57 гривні або на 15%.

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,35 гривень і продають по 11,79 гривень. Ці курси знизилися на 7 копійок порівняно з 16 грудня. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 27 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,29-1,75 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ підвищив курс долара до гривні на 15 копійок. Офіційний курс на 18 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3384 гривень за 1 долар (+0,15 грн).

Офіційний курс євро знизився до 49,6291 гривень за 1 євро (-0,04 грн).

На міжбанку курс євро в результаті торгів на 16 грудня зріс на 40-41 копійку порівняно з 15 грудня - до 49,89-49,92 гривень (купівля-продаж). Станом на 12:53 17 грудня курси становлять 49,71-49,71 гривень.

Курси долара на міжбанку 16 грудня становили 42,28-42,31 гривень, що на 21-22 копійок нижче за 15 грудня.

