Нацбанк продолжает поднимать курс злотого
Национальный банк Украины (НБУ) увеличил курс польского злотого к гривне на 18 декабря по сравнению с 17 декабря на 2 копейки – до 11,79 гривны, что является новым рекордом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 18 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7885 гривен за 1 злотый (+0,02 грн).
В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,57 гривны или на 15%.
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,35 гривен и продают по 11,79 гривен. Эти курсы снизились на 7 копеек по сравнению с 16 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 27 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,29-1,75 гривен.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ повысил курс доллара к гривне на 15 копеек. Официальный курс на 18 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,3384 гривен за 1 доллар (+0,15 грн).
Официальный курс евро снизился до 49,6291 гривен за 1 евро (-0,04 грн).
На межбанке курс евро в результате торгов на 16 декабря вырос на 40-41 копейку по сравнению с 15 декабря – до 49,89-49,92 гривен (покупка-продажа). По состоянию на 12:53 17 декабря курсы составляют 49,71-49,71 гривен.
Курсы доллара на межбанке 16 декабря составляли 42,28-42,31 гривен, что на 21-22 копеек ниже 15 декабря.