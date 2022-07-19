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Нацбанк продлил срок обмена 1, 2 и 5 копеек: что известно

Фото: Нацбанк продлил срок обмена 1, 2 и 5 копеек (flickr com)
Автор: Наталия Гурковская

Национальный банк продлил на один год срок обмена разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

"Граждане смогут их обменять до 30 сентября 2023 года включительно без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты всех номиналов, которые находятся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что такое решение связано с продлением действия военного положения в Украине.

"По истечении срока обмена монет номиналами 1, 2 и 5 копеек их можно будет только коллекционировать", - констатируют в НБУ.

Где можно обменять монеты

Сделать это можно в подразделениях Национального банка и в ряде отделений уполномоченных банков:

  • АО "Ощадбанк";
  • АО КБ "ПриватБанк";
  • АО "Райффайзен Банк";
  • АО "ПУМБ" (адреса по ссылке: https://cutt.ly/OLXbcbA).

Напомним, что с 1 октября 2019 года в Украине монеты 1, 2 и 5 копеек не используются для наличных расчетов.

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Национальный банк Украины