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Нацбанк подовжив термін обміну 1, 2 та 5 копійок: що відомо

Фото: Нацбанк подовжив термін обміну 1, 2 та 5 копійок (flickr com)
Автор: Наталія Гурковська

Національний банк продовжив на один рік термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

"Громадяни зможуть їх обміняти до 30 вересня 2023 року включно без обмежень та безкоштовно на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам", - йдеться в повідомленні.

В Нацбанку зазначають, що таке рішення пов’язане з продовженням дії воєнного стану в Україні.

"Після закінчення терміну обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок їх можна буде лише колекціонувати", - констатують в НБУ.

Де можна обміняти монети

Зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків:

  • АТ "Ощадбанк";
  • АТ КБ "ПриватБанк";
  • АТ "Райффайзен Банк";
  • АТ "ПУМБ" (адреси є за посиланням: https://cutt.ly/OLXbcbA).

Нагадуємо, що з 1 жовтня 2019 року в Україні монети 1, 2 та 5 копійок не використовуються для готівкових розрахунків.

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Національний банк України