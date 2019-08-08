Нацбанк повысил курс золота

Фото: курс золота немного вырос (Pixabey)

Курс золота вырос до 378,22 тыс. гривен за 10 унций

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота до 378,22 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

В частности, на 7 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 378225,31 грн за 10 тройских унций (+4133,1грн);

Серебро - 4165,78 грн за 10 тройских унций (-52,79 грн);

Платина - 216615,44 грн за 10 тройских унций (-2437,7726 грн);

Палладий - 367127,59 грн за 10 тройских унций (-861,33грн).

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины отменил ограничение покупки валюты за кредитные средства. Инициатива предпринята в рамках валютной либерализации для того, чтобы бизнес мог покупать валюту в кредит без ограничений по сумме. Предполагается, что это позволит бизнесу более эффективно управлять ликвидностью и приобретать валюту для выполнения собственных обязательств в удобное время.