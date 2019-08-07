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НБУ отменил ограничения покупки валюты за кредитные средства

Новости » Финансы    07.08.2019 - 17:56
НБУ отменил ограничения покупки валюты за кредитные средства
Иллюстративное фото (НБУ)

Нацрегулятор позволил бизнесу покупать валюту за кредитные средства

Национальный банк Украины отменил ограничения покупки валюты за кредитные средства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу нацрегулятора.

В Нацбанке уверяют, что такое послабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью.

"В рамках валютной либерализации Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме. Указанное ослабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное для себя время", - говорится в сообщении нацрегулятора.

Также усовершенствован валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям. Банки обязаны завершать надзор за экспортными операциями в течение 5 рабочих дней с момента получения от НБУ информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента, что позволит избегать двойного контроля клиентской операции.

Кроме этого, Нацбанк уточнил порядок осуществления надзора за импортными операциями в случае изменения обслуживающего банка в таможенной декларации.

Напомним, в мае глава НБУ Яков Смолий заявил, что курс на дальнейшую либерализацию валютного рынка - абсолютно безальтернативный, и Национальный банк будет продолжать снимать валютные ограничения.

Как писало РБК-Украина, в июне Нацбанк полностью отменил обязательную продажу валюты экспортерами.

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