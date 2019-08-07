ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нацбанк понизил курс золота

Новости » Финансы    07.08.2019 - 09:00
Нацбанк понизил курс золота
Фото: курс золота немного вырос (Pixabey)

Курс золота снизился до 374 тыс. гривен за 10 унций  

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота до 374,09 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

В частности, на 7 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 374092,21 грн за 10 тройских унций (-983,2 грн);

Серебро - 4218,57 грн за 10 тройских унций (+50,78 грн);

Платина - 219053,21 грн за 10 тройских унций (+2621,48 грн);

Палладий - 367988,92 грн за 10 тройских унций (-10529,14 грн).

Нацбанк понизил курс золота

 

Напомним, ранее сообщалось, что международные резервы Украины за июль выросли более чем на миллиард долларов. Рост резервов обусловлен прежде всего благоприятной ситуацией на валютном рынке, а также операциями правительства по управлению государственным долгом и переоценкой финансовых инструментов.

До этого стало известно, что Национальный банк Украины готовится к запуску денежных переводов с помощью QR-кода. Проект был разработан одновременно с введением международного номера банковского счета IBAN.

Нацбанк немного понизил курс евро
Новости Украины Национальный банк УкраиныКурс золотазолото
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь