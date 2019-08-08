Нацбанк підвищив курс золота

Фото: курс золота трохи виріс (Pixabey)

Курс золота виріс до 378,22 тис. гривень за 10 унцій

Національний банк України (НБУ) на 8 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота до 378,22 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані щодо офіційного курсу банківських металів на сайті регулятора.

Зокрема на 7 серпня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 378225,31 грн за 10 тройських унцій (+4133,1 грн);

Срібло - 4165,78 грн за 10 тройських унцій (-52,79 грн);

Платина - 216615,44 грн за 10 тройських унцій (-2437,7726 грн);

Паладій - 367127,59 грн за 10 тройських унцій (-861,33 грн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України скасував обмеження купівлі валюти за кредитні кошти. Ініціатива зроблена в рамках валютної лібералізації для того, щоб бізнес міг купувати валюту в кредит без обмежень по сумі. Передбачається, що це дозволить бізнесу більш ефективно управляти ліквідністю та купувати валюту для виконання власних зобов'язань у зручний час.