Нацбанк поднял официальный курс евро

Фото: курс евро немного повысили (Pіxabay)

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,33 гривен за евро. Курс вырос на шесть копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 октября установлен на таком уровне: 33,3398 гривен за евро (+0,0607 грн). При этом курс евро на 12 октября составлял 33,2791 гривен за евро.

Фото: курсы валют на 13 октября (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже тоже вырос на 5 копеек - до 33,43 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,41 гривен за евро.

Курс НБУ

Нацбанк на 13 октября 2020 года поднял официальный курс доллара на четыре копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. На завтра установлен курс доллара на отметке 28,24 гривен.

Официальный курс на 13 октября установлен на уровне 28,2481 гривен за 1 доллар (+0,0383 грн). При этом курс доллара на 12 октября составлял 28,2098 гривен за 1 доллар.