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Евро стабилен: НБУ установил официальный курс на понедельник

Киев, Пятница 09 октября 2020 18:07
Евро стабилен: НБУ установил официальный курс на понедельник
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подешевела менее чем на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,27 гривен за евро. Это менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 октября установлен на таком уровне: 33,2791 гривен за евро (-0,0008 грн). При этом курс евро на 9 октября составляет 33,2799 гривен за евро.

Евро стабилен: НБУ установил официальный курс на понедельник

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 33,35 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 33,34 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 октября установлен на таком уровне: 28,2098 гривен за 1 доллар (-0,0738 грн). При этом курс доллара на 9 октября составляет 28,2836 гривен за 1 доллар.

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