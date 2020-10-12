НБУ поднял курс доллара после четырехдневного падения

Фото: курс доллара снова начал расти (РБК-Украина)

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2020 года поднял официальный курс до отметки 28,24 гривен за доллар. Это на четыре копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс гривны к доллару на 13 октября установлен на уровне 28,2481 гривен за 1 доллар (+0,0383 грн). При этом курс доллара на 12 октября составлял 28,2098 гривен за 1 доллар.

Фото: курсы на 13 октября (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне начал расти после того, как на прошлой неделе снижался четыре дня подряд.

Фото: динамика курса доллара (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на открытии межбанковского рынка в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился и составил до 28,25 гривен за доллар, курс в покупке - 28,22 гривен. Курс евро в продаже вырос на три копейки копеек до 33,38 гривен за евро.

С учетом торгов НБУ установил на 12 октября справочный курс на уровне 28,23 грн/доллар, подняв его на три копейки по сравнению с предыдущим днем.

Менее чем за час до закрытия межбанка курс доллара в продаже вырос до 28,31 гривен. Евро тоже поднялся в цене - до 33,42 гривен.

Отметим, ранее аналитики спрогнозировали, что курс доллара на этой неделе будет снижаться и приблизится к отметке 28 гривен.