Курс доллара стабилен на межбанке, евро немного подорожал

Фото: доллар на межбанке торгуется на отметке 28,25 гривен (РБК-Украина)

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:20 12 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился и составил 28,25 гривен за доллар, курс в покупке тоже стабилен - 28,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки - до 33,38 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2350 - 28,2550 грн/доллар, евро 33,3681 - 33,3861 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3668 грн/рубль.

Фото: ситуация на межбанке

Отметим, 9 октября валютные торги закрылись в диапазоне 28,2350 - 28,2500 грн/доллар, евро 33,3427 - 33,3519 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3672 грн/рубль.

Напомним, Национальный банк установил официальный курс на 12 октября на уровне 28,20 гривен за доллар. Американская валюта подешевела на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, курс снижается четвертый день подряд после длительного роста.

Как рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина, на этой неделе ожидается незначительное снижение курса доллара. По его словам, доллар на межбанке будет торговаться в районе 28,1 грн, а наличный - 28,0/28,2 грн.

На прошлой неделе в НБУ заявили, что на межбанковском валютном рынке продолжает наблюдаться преобладание спроса на валюту над предложением.