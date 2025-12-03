ua en ru
Нацбанк підвищив курс злотого на 3 копійки

Україна, Середа 03 грудня 2025 16:30
Нацбанк підвищив курс злотого на 3 копійки Фото: Курс злотого зріс до 11,64 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 4 грудня порівняно з попереднім днем на 3 копійки - до 11,64 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,6391 гривень за 1 злотий (+0,03 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,42 гривні або на 14%.

Нацбанк підвищив курс злотого на 3 копійкиbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,78 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 2 грудня на 7-10 копійок. З початку листопада ці курси зросли на 22-26 копійок, а з 1 січня на 1,3-1,7 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ знизив курс долара до гривні на 13 копійок. Офіційний курс на 3 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2034 гривень за 1 долар (-0,13 грн).

Офіційний курс євро становить 49,226 гривень за 1 євро (+0,04 грн).

Курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку сьогодні становлять 42,23-42,26 гривень, що на 13 копійок нижче за курс 2 грудня. Курси євро перебувають на рівні 49,23-49,25 гривень, що на 8 копійок вище попереднього дня.

