ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Нацбанк повысил курс злотого на 3 копейки

Украина, Среда 03 декабря 2025 16:30
UA EN RU
Нацбанк повысил курс злотого на 3 копейки Фото: Курс злотого вырос до 11,64 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 4 декабря по сравнению с предыдущим днем на 3 копейки – до 11,64 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,6391 гривен за 1 злотый (+0,03 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,42 гривны или на 14%.

Нацбанк повысил курс злотого на 3 копейкиbank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,78 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 2 декабря на 7-10 копеек. С начала ноября эти курсы выросли на 22-26 копеек, а с 1 января на 1,3-1,7 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 13 копеек. Официальный курс на 3 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2034 гривен за 1 доллар (-0,13 грн).

Официальный курс евро составляет 49,226 гривен за 1 евро (+0,04 грн).

Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 42,23-42,26 гривен, что на 13 копеек ниже курса 2 декабря. Курсы евро находятся на уровне 49,23-49,25 гривен, что на 8 копеек выше предыдущего дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курсы валют
Новости
В России снова взорвали нефтепровод "Дружба", - источники
В России снова взорвали нефтепровод "Дружба", - источники
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев