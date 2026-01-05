Нацбанк підвищив курс долара на 13 копійок
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні - на 13 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора
Офіційний курс долара на 6 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 42,4208 гривень за 1 долар (+0,13 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становить 49,5136 гривень за 1 євро (-0,07 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку курс долара в результаті торгів 2 січня зріс на 7-13 копійок - до 42,25-42,29 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 49,56-49,59 гривень (+0,06 і +0,14 порівняно з попереднім днем).
udinform.com
На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 2 січня збільшився на 9 копійок і становить 42,62 гривень, курс продажу євро знизився на 6 копійок і сягнув 49,97 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 42,07 і 49,31 гривень відповідно.
Зростання вартості долара
Індекс спотової вартості долара, який публікує агентство Bloomberg, вранці 5 січня зріс на з 1 206 до 1 208 доларів на тлі новин про успішну операцію США у Венесуелі. Трейдери виявляють інтерес до долара, як інструменту збереження капіталу за часів невизначеності. Також звіти про рівень інфляції в США та зайнятість, яка зростає, посилюють позиції долара.
Нагадаємо, що Нацбанк на 5 січня підвищив офіційний курс долара на 12 копійок - до 42,2942 гривень, а євро на 3 копійки - до 49,5794 гривень.