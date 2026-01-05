ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Нацбанк повысил курс доллара на 13 копеек

Украина, Понедельник 05 января 2026 16:30
Нацбанк повысил курс доллара на 13 копеек Фото: Курс доллара вырос на 13 копеек (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 13 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора

Официальный курс доллара на 6 января 2026 года установлен на таком уровне: 42,4208 гривен за 1 доллар (+0,13 грн).

Нацбанк повысил курс доллара на 13 копеекbank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,5136 гривен за 1 евро (-0,07 грн).

Нацбанк повысил курс доллара на 13 копеекbank.gov.ua

На межбанке курс доллара в результате торгов 2 января вырос на 7-13 копеек – до 42,25-42,29 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,56-49,59 гривен (+0,06 и +0,14 по сравнению с предыдущим днем).

Нацбанк повысил курс доллара на 13 копеекudinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 2 января увеличился на 9 копеек и составляет 42,62 гривен, курс продажи евро снизился на 6 копеек и достиг 49,97 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 42,07 и 49,31 гривен соответственно.

Рост стоимости доллара

Индекс спотовой стоимости доллара, который публикует агентство Bloomberg, утром 5 января вырос на с 1 206 до 1 208 долларов на фоне новостей об успешной операции США в Венесуэле. Трейдеры проявляют интерес к доллару, как инструменту сохранения капитала во времена неопределенности. Также отчеты об уровне инфляции в США и занятости, которая растет, усиливают позиции доллара.

Напомним, что Нацбанк на 5 января повысил официальный курс доллара на 12 копеек - до 42,2942 гривен, а евро на 3 копейки - до 49,5794 гривен.

