Нацбанк повысил курс доллара на 13 копеек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора

Официальный курс доллара на 6 января 2026 года установлен на таком уровне: 42,4208 гривен за 1 доллар (+0,13 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,5136 гривен за 1 евро (-0,07 грн).

bank.gov.ua

На межбанке курс доллара в результате торгов 2 января вырос на 7-13 копеек – до 42,25-42,29 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,56-49,59 гривен (+0,06 и +0,14 по сравнению с предыдущим днем).

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 2 января увеличился на 9 копеек и составляет 42,62 гривен, курс продажи евро снизился на 6 копеек и достиг 49,97 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 42,07 и 49,31 гривен соответственно.