Нацбанк підняв курс злотого до рекордного значення

Національний банк України (НБУ) залишив курс польського злотого до гривні на 16 грудня на рівні - 11,76 гривні, що є рекордно великим значенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 16 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7615 гривень за 1 злотий (зростання на 5 копійок порівняно з 15 грудня).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,54 гривні або на 15,1%.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,38 гривень і продають по 11,85 гривень. Ці курси збільшилися на 8-12 копійок порівняно з 12 грудня. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 20-23 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,35-1,78 гривень.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ збільшив курс долара до гривні на 5 копійок. Офіційний курс на 16 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2451 гривень за 1 долар (+0,05 грн).
Офіційний курс євро оновив рекорд і досяг 49,6549 гривень за 1 євро (+0,16 грн).
Курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку сьогодні становлять 42,06-42,10 гривень, що на 11-13 копійок нижче за курс 12 грудня. Курси євро перебувають на рівні 49,48-49,51 гривень (зниження на 7-8 копійок порівняно з 12 грудня).