Курс доллара Экономика Авто Tech

Нацбанк поднял курс злотого до рекордного значения

Фото: Курс злотого достиг историческе высокого значения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) оставил курс польского злотого к гривне на 16 декабря на уровне - 11,76 гривны, что является рекордно большим значением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7615 гривен за 1 злотый (рост на 5 копеек по сравнению с 15 декабря).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,54 гривны или на 15,1%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,38 гривен и продают по 11,85 гривен. Эти курсы увеличились на 8-12 копеек по сравнению с 12 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 20-23 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,35-1,78 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ увечил курс доллара к гривне на 5 копеек. Официальный курс на 16 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2451 гривен за 1 доллар (+0,05 грн).

Официальный курс евро обновил рекорд и достиг 49,6549 гривен за 1 евро (+0,16 грн).

Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 42,06-42,10 гривен, что на 11-13 копеек ниже курса 12 декабря. Курсы евро находятся на уровне 49,48-49,51 гривен (снижение на 7-8 копеек по сравнению с 12 декабря).

Курсы валют