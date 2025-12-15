Нацбанк підняв курс злотого до рекордного значення

Національний банк України (НБУ) залишив курс польського злотого до гривні на 16 грудня на рівні - 11,76 гривні, що є рекордно великим значенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 16 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7615 гривень за 1 злотий (зростання на 5 копійок порівняно з 15 грудня).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,54 гривні або на 15,1%.

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,38 гривень і продають по 11,85 гривень. Ці курси збільшилися на 8-12 копійок порівняно з 12 грудня. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 20-23 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,35-1,78 гривень.