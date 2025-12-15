ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Нацбанк поднял курс злотого до рекордного значения

Украина, Понедельник 15 декабря 2025 19:05
UA EN RU
Нацбанк поднял курс злотого до рекордного значения Фото: Курс злотого достиг историческе высокого значения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) оставил курс польского злотого к гривне на 16 декабря на уровне - 11,76 гривны, что является рекордно большим значением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7615 гривен за 1 злотый (рост на 5 копеек по сравнению с 15 декабря).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,54 гривны или на 15,1%.

Нацбанк поднял курс злотого до рекордного значения

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,38 гривен и продают по 11,85 гривен. Эти курсы увеличились на 8-12 копеек по сравнению с 12 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 20-23 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,35-1,78 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ увечил курс доллара к гривне на 5 копеек. Официальный курс на 16 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2451 гривен за 1 доллар (+0,05 грн).

Официальный курс евро обновил рекорд и достиг 49,6549 гривен за 1 евро (+0,16 грн).

Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 42,06-42,10 гривен, что на 11-13 копеек ниже курса 12 декабря. Курсы евро находятся на уровне 49,48-49,51 гривен (снижение на 7-8 копеек по сравнению с 12 декабря).

Читайте РБК-Украина в Google News
Курсы валют
Новости
Дроны СБУ третий раз за неделю атаковали нефтедобычу РФ в Каспийском море, - источники
Дроны СБУ третий раз за неделю атаковали нефтедобычу РФ в Каспийском море, - источники
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе