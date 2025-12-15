Нацбанк поднял курс злотого до рекордного значения

Национальный банк Украины (НБУ) оставил курс польского злотого к гривне на 16 декабря на уровне - 11,76 гривны, что является рекордно большим значением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 16 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7615 гривен за 1 злотый (рост на 5 копеек по сравнению с 15 декабря).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,54 гривны или на 15,1%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,38 гривен и продают по 11,85 гривен. Эти курсы увеличились на 8-12 копеек по сравнению с 12 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 20-23 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,35-1,78 гривен.