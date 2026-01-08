Нацбанк підняв курс злотого до нового максимуму

Національний банк України (НБУ) встановив курс польського злотого до гривні на 9 січня 11,92 гривень, що на 7 копійок вище за курс 8 січня і є новим максимальним значенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 9 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,9242 гривень за 1 злотий.
На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 12 копійок.
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,48 гривень і продають по 11,92 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім робочим днем на 4 копійки. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 13-19 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 6-7 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ підвищив курс долара до гривні на 27 копійок. Офіційний курс на 9 січня 2026 року оновив рекордне значення - 42,9904 гривень за 1 долар. Офіційний курс євро також досяг нового максимуму - 50,1762 гривень за 1 євро (+0,25 грн).
На міжбанку внаслідок торгів 7 січня курс долара перебував на рівні 42,91 - 42,94 гривні за долар (купівля-продаж), що на 34 копійок вище за закриття торгової сесії 6 січня. Курс євро на міжбанку становив 50,20-50,22 гривень (курс купівлі був вищим на 34 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня). Результати торгів 8 січня будуть опубліковані ввечері - після завершення торгової сесії.
Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 8 січня було встановлено на рівні 11,85 гривень, що на 2 копійки вище за курс попереднього дня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).