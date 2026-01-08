RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Нацбанк поднял курс злотого до нового максимума

Фото: Курс злотого составляет 11,92 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс польского злотого к гривне на 9 января 11,92 гривен, что на 7 копеек выше курса 8 января и является новым максимальным значением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 9 января 2026 года установлен на таком уровне: 11,9242 гривен за 1 злотый.

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 12 копеек.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,48 гривен и продают по 11,92 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим рабочим днем на 4 копейки. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 13-19 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 6-7 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ повысил курс доллара к гривне на 27 копеек. Официальный курс на 9 января 2026 года обновил рекордное значение - 42,9904 гривен за 1 доллар. Официальный курс евро также достиг нового максимума - 50,1762 гривен за 1 евро (+0,25 грн).

На межбанке в результате торгов 7 января курс доллара находился на уровне 42,91 – 42,94 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 34 копеек выше закрытия торговой сессии 6 января. Курс евро на межбанке составил 50,20-50,22 гривен (курс покупки был выше на 34 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня). Результаты торгов 8 января будут опубликованы вечером - после завершения торговой сессии.

Напомним, что официальный курс злотого на 8 января был установлен на уровне 11,85 гривен, что на 2 копейки выше курса предыдущего дня. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).

Курсы валют