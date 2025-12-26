Нацбанк підняв курс долара і євро на 13 копійок

Офіційний курс долара на 29 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0637 гривень за 1 долар (+0,13 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,5552 гривень за 1 євро (+0,13 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 25 грудня знизився на 12-17 копійок - до 41,90-42,00 гривень (купівля-продаж), а курс євро знизився на 17-23 копійок - до 49,34-49,45 гривень (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 25 грудня зменшився на 1 копійку і становить 42,30 гривні, водночас, курс продажу євро продемонстрував таку саму динаміку і досяг 49,91 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,78 і 49,27 гривень відповідно.