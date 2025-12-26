Нацбанк підняв курс долара і євро на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) збільшив курс долара до гривні - на 13 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара на 29 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0637 гривень за 1 долар (+0,13 грн).
Офіційний курс євро становить 49,5552 гривень за 1 євро (+0,13 грн).
На міжбанку курс долара в результаті торгів 25 грудня знизився на 12-17 копійок - до 41,90-42,00 гривень (купівля-продаж), а курс євро знизився на 17-23 копійок - до 49,34-49,45 гривень (купівля-продаж).
На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 25 грудня зменшився на 1 копійку і становить 42,30 гривні, водночас, курс продажу євро продемонстрував таку саму динаміку і досяг 49,91 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,78 і 49,27 гривень відповідно.
Нагадаємо, що на 26 грудня НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,93 гривні, що на 22 копійок нижче за курс попереднього дня. При цьому, офіційний курс євро знизився на 26 копійок - до 49,43 гривень.
З 1 по 29 грудня офіційний курс долара просів на 21 копійку (з 42,27 до 42,06 гривень), а курс євро зріс на 67 копійок (з 48,89 до 49,56 гривень).