Офіційний курс долара знизився на 22 копійки

Україна, Четвер 25 грудня 2025 16:26
UA EN RU
Офіційний курс долара знизився на 22 копійки Фото: Курс долара впав на 22 копійки (Freepik)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 22 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 26 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9331 гривень за 1 долар (-0,22 грн).

Офіційний курс долара знизився на 22 копійкиbank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,4265 гривень за 1 євро (-0,26 грн).

Офіційний курс долара знизився на 22 копійкиbank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 24 грудня збільшився на 29 копійок - до 42,07-42,12 гривень (купівля-продаж), а курс євро зріс на 39 копійок - до 49,57-49,62 гривень (купівля-продаж).

Офіційний курс долара знизився на 22 копійкиudinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 24 грудня не змінився і становить 42,32 гривень, водночас курс продажу євро зменшився на 2 копійки - до 49,91 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,77 і 49,25 гривень відповідно.

Нагадаємо, що на 25 грудня НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 42,15 гривні, що на 5 копійок вище за курс попереднього дня. При цьому, офіційний курс євро також підріс на 5 копійок - до 49,68 гривень.

На міжбанку курс долара в результаті торгів 23 грудня знизився на 22-24 копійки - до 41,78-41,83 гривень (купівля-продаж), а курс євро зменшився на 22-24 копійки - до 49,18-49,23 гривень (купівля-продаж).

За період 1-24 грудня курси купівлі-продажу долара на міжбанку знизилися на 25-27 копійки - до 42,07-42,12 гривень, а курс купівлі-продажу євро зросли на 30-34 копійки - до 49,57-49,62 гривень.

Курс долара
