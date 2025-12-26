RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Нацбанк поднял курс доллара и евро на 13 копеек

Фото: Курс доллара увеличился на 13 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил курс доллара к гривне – на 13 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 29 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,0637 гривен за 1 доллар (+0,13 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,5552 гривен за 1 евро (+0,13 грн).

bank.gov.ua

На межбанке курс доллара в результате торгов 25 декабря снизился на 12-17 копеек – до 41,90-42,00 гривен (покупка-продажа), а курс евро снизился на 17-23 копеек – до 49,34-49,45 гривен (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 25 декабря уменьшился на 1 копейку и составляет 42,30 гривен, при этом, курс продажи евро продемонстрировал такую же динамику и достиг 49,91 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,78 и 49,27 гривен соответственно.

Напомним, что на 26 декабря НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,93 гривны, что на 22 копеек ниже курса предыдущего дня. При этом, официальный курс евро снизился на 26 копеек - до 49,43 гривен.

На межбанке курс доллара в результате торгов 24 декабря снизился на 12-17 копейки – до 41,90-42,00 гривен (покупка-продажа), а курс евро уменьшился на 17-23 копейки – до 49,34-49,45 гривен (покупка-продажа).

С 1 по 29 декабря официальный курс доллара просел на 21 копейку (с 42,27 до 42,06 гривен), а курс евро вырос на 67 копеек (с 48,89 до 49,56 гривен).

