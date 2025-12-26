Нацбанк поднял курс доллара и евро на 13 копеек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 29 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,0637 гривен за 1 доллар (+0,13 грн).

Официальный курс евро составляет 49,5552 гривен за 1 евро (+0,13 грн).

На межбанке курс доллара в результате торгов 25 декабря снизился на 12-17 копеек – до 41,90-42,00 гривен (покупка-продажа), а курс евро снизился на 17-23 копеек – до 49,34-49,45 гривен (покупка-продажа).

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 25 декабря уменьшился на 1 копейку и составляет 42,30 гривен, при этом, курс продажи евро продемонстрировал такую же динамику и достиг 49,91 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,78 и 49,27 гривен соответственно.