Нацбанк підняв курс долара і євро на 10-15 копійок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс долара на 30 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2179 гривень за 1 долар (+0,15 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,6525 гривень за 1 євро (+0,10 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 26 грудня зріс на 14-20 копійок - до 42,10-42,14 гривень (купівля-продаж), а курс євро збільшився на 20-28 копійок - до 49,62-49,65 гривень (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні, порівняно зі значенням 26 грудня, збільшився на 11-14 копійок і становить 42,44 гривень, водночас курс продажу євро продемонстрував таку саму динаміку і досяг 50,02 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,89 і 49,37 гривень відповідно.