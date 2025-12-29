ua en ru
Нацбанк поднял курс доллара и евро на 10-15 копеек

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 16:30
UA EN RU
Нацбанк поднял курс доллара и евро на 10-15 копеек Фото: Курс доллара увеличился на 15 копеек (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил курс доллара к гривне – на 15 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 30 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2179 гривен за 1 доллар (+0,15 грн).

Нацбанк поднял курс доллара и евро на 10-15 копеек

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,6525 гривен за 1 евро (+0,10 грн).

Нацбанк поднял курс доллара и евро на 10-15 копеек

bank.gov.ua

На межбанке курс доллара в результате торгов 26 декабря вырос на 14-20 копеек – до 42,10-42,14 гривен (покупка-продажа), а курс евро увеличился на 20-28 копеек – до 49,62-49,65 гривен (покупка-продажа).

Нацбанк поднял курс доллара и евро на 10-15 копеек

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 26 декабря увеличился на 11-14 копеек и составляет 42,44 гривен, при этом, курс продажи евро продемонстрировал такую же динамику и достиг 50,02 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,89 и 49,37 гривен соответственно.

Прогноз курса доллара на январь

Спрос на валюту в начале следующего месяца вырастет, но незначительно, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. В конце января возможно снижение спроса, ведь компании будут платить налоговые платежи в гривне и будут покупать национальную валюту.

На фоне предполагаемого спроса официальный курс доллара в январе будет находиться в диапазоне 42,2-42,8 гривен. Вместе с тем, Тарас Лесовой считает, что курс постепенно будет двигаться в направлении 43 грн за доллар (возможно, даже в январе), однако без резких скачков и сенсационных курсовых показателей.

