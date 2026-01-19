UA

Нацбанк перейшов до зниження долара. На скільки впав курс

Фото: Офіційний курс долара становить 43,27 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк перейшов до зниження вартості долара після рекордних значень офіційного курсу і встановив на 20 січня курс нижчий на 15 копійок, ніж у попередній робочий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

  • Як сильно подешевшав долар

  • Скільки втратив готівковий курс

  • Чи було це зниження прогнозованим

Офіційний курс долара на 20 січня становив 43,27 гривень, що на 15 копійок нижче за значення 19 січня.

Курс євро на 20 січня встановлено на рівні 50,30 гривень (-0,13 гривень до попереднього дня).

bank.gov.ua

Реакція готівкового ринку

До 16:40 вартість долара на готівковому ринку зреагувала на зміну офіційного курсу. Курс купівлі долара порівняно з ранком знизився на 6 копійок - до 43,04 гривень, а курс продажу на 8 копійок - до 43,59 гривень.

Вартість євро в обмінниках і касах банках до вечора 19 січня також знизилася на 2-8 копійок - до 50,13 - 50,76 гривень (купівля-продаж).

Нагадаємо, 17 січня у своєму прогнозі курсів на 19-25 січня директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Тарас Лєсовий зазначав, що можливе зниження готівкового курсу долара на цей період до 42,8-43,5 гривень (купівля-продаж), а євро - 49-50,5 гривень. На міжбанківському ринку банкір прогнозував курси купівлі-продажу валюти США на рівні 42,6-43,6 гривень, а євро - 49-50,5 гривень.

Лєсовий пояснював зниження вартості долара зростанням пропозиції на ринку і відносно невеликим відсотком, на який попит перевищує пропозицію.

Курс долара