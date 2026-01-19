Нацбанк перешел к снижению доллара. На сколько упал курс

Курс валют: главное

Как сильно подешевел доллар

Сколько потерял наличный курс

Было ли это снижение прогнозируемым

Официальный курс доллара на 20 января составил 43,27 гривен, что на 15 копеек ниже значения 19 января.

Курс евро на 20 января установлен на уровне 50,30 гривен (-0,13 гривен к предыдущему дню).

bank.gov.ua

Реакция наличного рынка

К 16:40 стоимость доллара на наличном рынке среагировала на изменение официального курса. Курс покупки доллара по сравнению с утром снизился на 6 копеек - до 43,04 гривен, а курс продажи на 8 копеек - до 43,59 гривен.

Стоимость евро в обменниках и кассах банках к вечеру 19 января также снизился на 2-8 копеек - до 50,13 - 50,76 гривен (покупка-продажа).