Курс долара на наступному тижні. Чи очікувати зниження після рекорду

На наступному тижні на валютному ринку почне потроху зростати пропозиція, що дає підстави прогнозувати невелике зниження вартості долара.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Підвищення пропозиції

На міжбанківському ринку стає помітнішою роль нової пропозиції, яка представлена експортерами агропродукції. Вони продають валютний надлишок і цим вирівнюють співвідношення з попитом.

Крім того, бізнес поступово переходить до активніших розрахунків у гривні, що природним чином зменшує попит на валюту і збільшує її пропозицію. "У результаті попит перевищуватиме пропозицію лише незначно – в межах 7-10%, що створює умови для більш спокійного та прогнозованого ринку", - говорить Тарас Лєсовий.

Роль НБУ зберігається

Бакір наголошує, що НБУ продовжує відігравати ключову роль на міжбанківському ринку. "Регулятор уважно відстежує баланс попиту та пропозиції й втручається в моменти, коли попит починає тиснути на курс", - говорить Лєсовий.

Саме через періодичне втручання НБУ курс має хвилеподібний характер: коротке зростання зазвичай змінюється корекцією, зазначає співрозмовник.

Фото: Співвідношення курсів євро-долар на міжнародному ринку поки стабільне (Getty Images)

Фактори для курсу євро

На курс євро, за словами Тараса Лєсового, будуть впливати зовнішні чинники, а саме співвідношення вартості євро та долара на міжнародному ринку. На сьогодні воно стабільне – 1,16-1,18 доларів за одне євро. "Український валютний ринок не отримує імпульсів для різких змін вартості євровалюти. Найближчим часом очікується збереження поточної пропорції між двома валютами", - прокоментував Лєсовий.

Прогноз курсу

Оскільки, все більше вступають в силу фактори, які збільшують пропозицію, то представник "Глобус Банку" прогнозує певне зниження курсів на період 19-25 січня. Згідно його прогнозу, курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку в цей період будуть становити 42,8-43,5 гривень, а євро – 49-50,5 гривень.

На міжбанківському ринку прогнозується курс купівлі долара на рівні 42,6 гривень, а продажу – 43,6 гривень, для євро ці значення можуть складати – 49-50,5 гривень.

Різниця між курсами купівлі та продажу долара в касах банків протягом 19-25 січня може становити до 0,5-0,6 грн, а євро - до 0,8-1 гривень. В обмінниках ця різниця для долара може бути на рівні - до 0,6-1 гривень, а для євро - до 1-1,3 гривень.